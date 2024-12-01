Главная » Новости Таганрога

«Таганрогский трамвай» составил чек-лист хорошего пассажира

На чтение 2 мин Опубликовано

И предложил жителям и гостям города, пользующимся электротранспортом, проверить, насколько они ему соответствуют.

Новости Таганрога

«Трамвай — ежедневное средство передвижения для миллионов людей по всему миру. И для создания комфортной атмосферы во время поездки важно помнить о некоторых простых вещах. Мы подготовили чек-лист идеального пассажира. Мысленно вооружайтесь карандашами и отмечайте галочками регулярно выполняемые действия», — обратилась команда «Таганрогского трамвая» к пассажирам.

В чек-лист вошли семь пунктов. Итак, как должен вести себя идеальный пассажир?

  • Войдя в транспортное средство, он не задерживается около дверей, проходит вглубь салона.
  • Не препятствует закрытию дверей и не пытается заскочить в салон в последний момент.
  • Не прислоняется к дверям.
  • Уступает сидячие места пожилым людям, инвалидам, беременным женщинам и детям.
  • Не шумит, а при использовании гаджета включает беззвучный режим.
  • Держится за поручни и старается не ходить по вагону во время движения.
  • Не оставляет в вагоне мусор и бережно относится к транспортному имуществу.

«Соблюдение таких простых правил сохранит хорошее настроение у всех пассажиров и создаст комфортную атмосферу в трамвае. А если вдруг вы поставили галочки не на все пункты, вооружайтесь новыми знаниями и совершенствуйтесь», — предлагает «Таганрогский трамвай».

Фото t.me/taganrogtram

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

правила Таганрог Таганрогский трамвай трамвай транспорт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru