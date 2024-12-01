«Таганрогский трамвай» составил чек-лист хорошего пассажира

И предложил жителям и гостям города, пользующимся электротранспортом, проверить, насколько они ему соответствуют.

«Трамвай — ежедневное средство передвижения для миллионов людей по всему миру. И для создания комфортной атмосферы во время поездки важно помнить о некоторых простых вещах. Мы подготовили чек-лист идеального пассажира. Мысленно вооружайтесь карандашами и отмечайте галочками регулярно выполняемые действия», — обратилась команда «Таганрогского трамвая» к пассажирам.

В чек-лист вошли семь пунктов. Итак, как должен вести себя идеальный пассажир?

Войдя в транспортное средство, он не задерживается около дверей, проходит вглубь салона.

Не препятствует закрытию дверей и не пытается заскочить в салон в последний момент.

Не прислоняется к дверям.

Уступает сидячие места пожилым людям, инвалидам, беременным женщинам и детям.

Не шумит, а при использовании гаджета включает беззвучный режим.

Держится за поручни и старается не ходить по вагону во время движения.

Не оставляет в вагоне мусор и бережно относится к транспортному имуществу.

«Соблюдение таких простых правил сохранит хорошее настроение у всех пассажиров и создаст комфортную атмосферу в трамвае. А если вдруг вы поставили галочки не на все пункты, вооружайтесь новыми знаниями и совершенствуйтесь», — предлагает «Таганрогский трамвай».

Фото t.me/taganrogtram