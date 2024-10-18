«Таганрогский трамвай» рассказал об экологической пользе электротранспорта для города

Выбирая для передвижения трамваи, таганрожцы помогают стать городу чище.

Не секрет, что трамвай — один из самых экологичных видов транспорта. Проект «Таганрогский трамвай» привел несколько фактов, подтверждающих это.

Так, углеродный след от трамвая составляет всего 35 г на километр пути, что на 250% меньше по сравнению с автомобилем. Колеса трамвая сделаны из стали, что предотвращает распространение пыли от резины по улицам и исключает негативное воздействие процесса утилизации на природную среду.

Трамвай работает на электроэнергии, что существенно снижает уровень загрязнения воздуха и выбросов газов в городе. Один трамвай может заменить как минимум 44 автомобиля по количеству перевезенных пассажиров.

Благодаря трамваям также сокращаются заторы на дорогах, а внедрение инновационных технологий при строительстве пути и сборке вагонов позволяет им не создавать лишнего шума при передвижении. Это, в свою очередь, делает жизнь жителей домов, расположенных около дороги, более комфортной.

«Мы благодарны за ваш выбор! Вместе мы улучшаем экологическую ситуацию в Таганроге и создаем «зеленый» имидж города», — обратилась к жителям команда проекта «Таганрогский трамвай».

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»