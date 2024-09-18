«Таганрогский трамвай» рассказал о плюсах низкопольного электротранспорта

Общественный транспорт в России в последнее время претерпевает значительные изменения и одним из ключевых трендов является внедрение низкопольных моделей транспортных средств.

Таганрог не остается в стороне от этих перемен — в городе эксплуатируются 50 на 100 % низкопольных вагонов, что продиктовано не только требованиями современности, но и главным условием — комфортом пассажиров.

Низкопольность — это конструктивная особенность, при которой пол транспортного средства располагается на минимально возможной высоте от земли, что значительно облегчает посадку и высадку для всех пассажиров, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, родителей с детскими колясками и граждан, перевозящих габаритный груз (велосипеды, самокаты и так далее).

«Таганрогский трамвай» на своих информационных ресурсах назвал три главные причины, почему низкопольность важна.

Доступность. Низкопольные вагоны делают общественный транспорт по-настоящему доступным для всех категорий пассажиров. Это повышает мобильность и качество жизни для наименее защищенных граждан.

Скорость посадки и высадки. Снижение высоты пола позволяет пассажирам быстрее и без лишних усилий заходить и выходить из транспорта, что сокращает время остановок на маршруте и повышает эффективность перевозок.

Безопасность. Низкое расположение пола значительно снижает риск травм при входе и выходе.

«Таким образом, внедрение низкопольных трамвайных вагонов в Таганроге – это важный шаг к созданию по-настоящему доступной, удобной и безопасной системы городских перевозок для всех жителей», — отмечает «Таганрогский трамвай».

Фото: ТГ-канал «Таганрогского трамвая»