«Таганрогский трамвай» подвел итоги работы за три года

В сентябре 2022 года первый красный трамвай проехал по обновленному маршруту № 3 в Таганроге.

За это время с городским электротранспортом произошли поистине масштабные изменения. Ими «Таганрогский трамвай» поделился в цифрах.

Так, за три года трамваями перевезено более 17,5 млн пассажиров — это сравнимо с численностью целой страны, например, Нидерландов. А если представить 17,5 млн человек вместе, они могли бы заполнить 233 футбольных стадиона «Лужники».

Более 4 700 000 километров проехали трамваи за этот период, что равносильно 117 кругосветным путешествиям.

Количество выполненных маршрутов за три года составило 600 000, что эквивалентно числу крупинок в 10 килограммах гречки.

Трамваи находились на линии более 300 тысяч часов, примерно такое же количество времени трудится 4 человека за всю жизнь.

Около 11 000 000 кВт/ч было выработано для эксплуатации, что сопоставимо с энергетическими мощностями ветроустановок за 5 лет.

Прошли обучение 113 новых водителей, сегодня в штате «Таганрогского трамвая» суммарно трудится 429 человек, что превышает разрешённое количество туристов на острове Лорд-Хоу в Тихом океане.

Фото «Таганрогского трамвая»

У «Таганрогского трамвая» 9 маршрутов, подобно древнему богу Аполлону и его девяти музам, символизирующим главные виды искусства.

Только в этом году, с начала официального старта туристического трамвая, 25 мая 2024 года, ретро-вагон перевёз более 3100 человек, что равно численности населения целого города Какорток на юго-западном побережье Гренландии.

«За последний год было проведено 365 мероприятий в ретро-вагончике Татра в арт-пространстве «Таганрогский трамвай». Более 5583 детей поучаствовали в разнообразных мастер-классах, открывая для себя волшебный мир творчества и фантазии. Но и взрослые не остались без развлечений: более 6920 человек смогли погрузиться в особую атмосферу веселья и зарядиться невероятной энергией в рамках 15 проведенных спецмероприятий. По нашим подсчётам, около 5 % всех таганрожцев регулярно проводят досуг в арт-пространстве», — отмечает «Таганрогский трамвай».

Фото Сергея Плишенко

Однако за этот период были и не самые приятные эпизоды.

С момента запуска первого маршрута разбито 19 остановочных площадок. 14 раз вследствие неадекватного поведения пассажиров пришлось вызывать полицию.

За прошедшие три года с трамваями случилось 109 ДТП. Общее количество часов простоя трамваев по причине нештатных ситуаций — примерно 930 часов (более месяца!).

«Эти цифры, безусловно, огорчают, поэтому мы призываем вас быть аккуратнее и соблюдать ПДД и общепринятые нормы поведения, чтобы в следующие три года негативная статистика значительно сократилась», — отмечается в сообщении. — «Таганрогский трамвай» — плод длительных совместных усилий и воплощение новых задумок, делающих проект настоящей гордостью города. Эти три года стали для нас настоящим периодом вдохновения, достижений и безграничных возможностей. Пусть каждый следующий год будет наполнен новыми успехами!».

Фото на главной Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»