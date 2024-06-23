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«Таганрогский трамвай» поделился секретами работы уникальных электродвигателей

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Ежемесячно трамваи перевозят по Таганрогу около 800 тысяч гостей и жителей нашего прекрасного города. Ежедневно почти 28 тысяч человек пользуется красивым, современным и удобным городским транспортом, но мало кто задумывается, как он устроен. Об этом «Таганрогский трамвай» сообщил на своих информационных ресурсах.

Новости Таганрога

И в формате интересных фактов рассказал о секретах работы уникальных электродвигателей — «сердце» трамваев.

Электродвигатель превращает силу тока в движение

Для того, чтобы трамвай поехал, необходимо постоянное напряжение в 600–700 В. В роли положительно заряженного проводника выступает провод, а отрицательного — рельс. Поступающий в двигатель электрический ток с помощью особой системы магнитов и проводников преобразуется в кинетическую энергию, которая двигает состав.

В трамвае работают несколько электродвигателей

В то время как в троллейбусе или электробусе используется по одному электродвигателю (160 кВт и 200 кВт), в одном трамвайном вагоне установлено четыре асинхронных тяговых электродвигателя с общим номинальным напряжением 420 В.

«Таганрогский трамвай» использует отечественные электродвигатели

В составах «Таганрогского трамвая» установлены двигатели производства «Псковского электромашиностроительного завода» мощностью 62 кВт.

Конструкция вагона состоит из двух тележек. Электродвигатели в них прикрепляются к моторному щиту рамы при помощи восьми болтов.

Электродвигатели служат долго

Средний срок службы электрического мотора составляет от 10 до 15 лет. Раз в полгода каждый двигатель проходит комплексную проверку, а раз в два года — полное техническое обслуживание.

Через 15 лет каждый трамвай должен пройти капитальный ремонт с заменой всех электродвигателей. Снятые моторы отправят на утилизацию.

Электродвигатели — это экологично

Использование электродвигателей позволяет снизить выброс парниковых газов и уменьшить углеродный след. Это отличный пример того, как интеграция трамваев улучшает качество жизни и поддерживает устойчивое развитие городской среды.

«Выбирайте «Таганрогский трамвай» и передвигайтесь по городу с комфортом, а мы продолжим рассказывать вам ещё больше интересных фактов о работе современного электротранспорта», — обратился к пассажирам «Таганрогский трамвай».

Фото Сергея Немцева (ВК «Таганрогский Городской Транспорт»)

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Таганрогская правда
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