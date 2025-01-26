В Таганроге театр кукол «ТАКУТИ» выступил с премьерой нового детского спектакля «Колокольчик». Зал для представлений располагается в полуподвале обычной пятиэтажки и рассчитан на одновременное посещение 40 маленькими зрителями.

Все спектакли, которые ставят и показывают в театре кукол «ТАКУТИ» (ТАганрогский КУкольный Театр), содействуют формированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста элементов культуры, гуманного отношения к объектам флоры и фауны, познанию мира, развитию кругозора, учат добру и дружбе. Создатель и бессменный руководитель театра кукол Наталья Пугаева рассказала, что их проект существует почти два десятка лет. А новое развитие получил шесть лет назад, когда был вручен Президентский грант «Мир на ладонях» на создание кукольного театра. Кстати, подобных грантов у «ТАКУТИ» уже пять!

«Это позволило нам приобрести необходимое оборудование, аппаратуру, декорации, костюмы для ростовых кукол и многое необходимое для работы», — говорит Наталья Юрьевна.

Она призналась, что любовь к искусству у нее сохранилась еще со студенческих лет, когда она участвовала в СТЭМе, учась на физмате Таганрогского пединститута. В настоящее время Наталья Пугаева — председатель общественной организации инвалидов, поэтому среди артистов есть люди с ограниченными возможностями здоровья, а в репертуаре кукольного театра имеются спектакли с учетом «солнечных» зрителей.

Артисты выступают в детских садах, на различных площадках. Однажды показывали на городском пляже сказку о том, как вести себя на водоемах и соблюдать правила купания. В репертуаре также спектакли на разные важные темы, к примеру, о соблюдении правил противопожарной безопасности, дорожного движения и так далее.

Ранее мы рассказали, что зимний концерт прошел в детской филармонии Таганрога.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора