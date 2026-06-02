Таганрогский театр им. А.П. Чехова стал участником Всероссийского проекта «Театральный поезд»

В рамках проекта спектакль «Человек в футляре» увидят жители Волгограда и Саратова.

«Театральный поезд» — это масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Программа объединит регионы России через театральное искусство, охватит всю страну и станет ярким событием в театральной жизни, привлекая внимание широкой аудитории и создавая уникальную культурную атмосферу.

В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи, объединенные одной идеей: показать многообразие театральной России.

«Фестивальная программа и сменяемый состав театральных коллективов создадут динамичный культурный марафон, который станет одним из самых значимых событий 2026 года», — рассказал Чеховский театр в своем Telegram-канале.

3 июня чеховцы выступят на сцене Волгоградского музыкального театра, 5 июня спектакль «Человек в футляре» покажут в Саратовском академическом театре драмы.

Напомним, южный маршрут «Театрального поезда» стартовал из Севастополя 27 мая. В пути он проведет 35 дней, преодолев 6,8 тысячи километров и сделав 17 остановок в городах Юга и Центральной России. 31 мая и 1 июня состав находился в Ростове-на-Дону, где артисты из Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и ДНР представили более десяти спектаклей.

Добавим, что пока здание Чеховского театра в Таганроге находится на ремонте, артисты ведут широкую гастрольную деятельность. Труппа уже выступила в Ростове, Ялте, Рязани и Казани. До сентября запланированы гастроли в Севастополе, Нижнем Новгороде и Геленджике.

Фото Таганрогского театра им. А.П. Чехова