Таганрогский спортсмен стал одним из победителей Всероссийского юношеского турнира по греко-римской борьбе, который прошел в Азове.
Турнир завершился 27 октября, он был посвящен памяти основателя Азовской борьбы, заслуженного тренера России и мастера спорта СССР Бориса Каннуникова.
Воспитанник спортшколы олимпийского резерва, таганрожец Егор Кушнирук стал победителем соревнований в весовой категории до 85 кг среди юношей до 16 лет. Тренирует юного спортсмена тренер-преподаватель Нвер Сарксян.
Поздравляем спортсмена и его тренера с победой и желаем дальнейших спортивных достижений.
Ранее мы рассказали, что таганрогский «Форте» переиграл на своем поле «Легион» из Махачкалы.
Фото СШОР №13
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