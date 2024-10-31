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Таганрогский спортсмен стал победителем Всероссийского юношеского турнира

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Таганрогский спортсмен стал одним из победителей Всероссийского юношеского турнира по греко-римской борьбе, который прошел в Азове.

Новости Таганрога

Турнир завершился 27 октября, он был посвящен памяти основателя Азовской борьбы, заслуженного тренера России и мастера спорта СССР Бориса Каннуникова.

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва, таганрожец Егор Кушнирук стал победителем соревнований в весовой категории до 85 кг среди юношей до 16 лет. Тренирует юного спортсмена тренер-преподаватель Нвер Сарксян.

Поздравляем спортсмена и его тренера с победой и желаем дальнейших спортивных достижений.

Ранее мы рассказали, что таганрогский «Форте» переиграл на своем поле «Легион» из Махачкалы.

Фото СШОР №13

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Таганрогская правда
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