Главная » Новости Таганрога

Таганрогский «Форте» переиграл на своем поле «Легион» из Махачкалы

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Команда из Таганрога уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Новости Таганрога

В очередном матче чемпионата России по футболу между командами 2-й лиги Б, таганрогской «Форте» выиграл на своем поле у махачкалинского «Легиона» 2:1. Оба мяча у хозяев поля забил Тимур Мелексецев на 21-й и 89-й минутах. Единственный свой мяч гости забили уже в добавленное время.

После этой победы таганрогский клуб продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу в своей зоне, набрав после 29 матчей 62 очка. У идущего на втором месте «Рубина» из Ялты 58 очков, и сыграно на матч больше.

Следующий матч таганрогские футболисты проведут 2 ноября в Черкесске с местным клубом «Нарт».

Фото: ФК «Форте»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог футбол
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru