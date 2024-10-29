Таганрогский «Форте» переиграл на своем поле «Легион» из Махачкалы

Команда из Таганрога уверенно возглавляет турнирную таблицу.
В очередном матче чемпионата России по футболу между командами 2-й лиги Б, таганрогской «Форте» выиграл на своем поле у махачкалинского «Легиона» 2:1. Оба мяча у хозяев поля забил Тимур Мелексецев на 21-й и 89-й минутах. Единственный свой мяч гости забили уже в добавленное время.
После этой победы таганрогский клуб продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу в своей зоне, набрав после 29 матчей 62 очка. У идущего на втором месте «Рубина» из Ялты 58 очков, и сыграно на матч больше.
Следующий матч таганрогские футболисты проведут 2 ноября в Черкесске с местным клубом «Нарт».
Фото: ФК «Форте»
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