Таганрогский «Форте» переиграл на своем поле «Легион» из Махачкалы

Команда из Таганрога уверенно возглавляет турнирную таблицу.

В очередном матче чемпионата России по футболу между командами 2-й лиги Б, таганрогской «Форте» выиграл на своем поле у махачкалинского «Легиона» 2:1. Оба мяча у хозяев поля забил Тимур Мелексецев на 21-й и 89-й минутах. Единственный свой мяч гости забили уже в добавленное время.

После этой победы таганрогский клуб продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу в своей зоне, набрав после 29 матчей 62 очка. У идущего на втором месте «Рубина» из Ялты 58 очков, и сыграно на матч больше.

Следующий матч таганрогские футболисты проведут 2 ноября в Черкесске с местным клубом «Нарт».

Фото: ФК «Форте»