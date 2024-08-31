Таганрогский «Прибой» получил Кубок на форуме «Армия-2024»

На международном форуме «Армия-2024» от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова генеральному директору таганрогского завода «Прибой» Алексею Воскресенскому вручили Диплом и Кубок в номинации «Трудовые коллективы, отличившиеся в выполнении государственного оборонного заказа».

В августе в Подмосковье состоялся десятый по счету международный форум «Армия». Он был ориентирован на развитие и внедрение в производство новейших разработок предприятий оборонно-промышленного комплекса России, а также на установление тесного контакта между ними. Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, должны обеспечивать наших воинов в зоне СВО самым современным высокотехнологичным и надежным вооружением. В экспозиции было представлено много его новых видов и разработок, средств ПВО. Свои гидроакустические изделия представил и таганрогский завод «Прибой». Их разместили на стендах концерна «Океанприбор», в состав которого наряду с другими профильными предприятиями входит и наш завод.

О работе выставки и достижениях одного из ведущих таганрогских предприятий оборонной отрасли корреспонденту «Таганрогской правды» рассказал генеральный директор АО «ТЗ «Прибой» Алексей Воскресенский.

— Алексей Владиславович, награда Министерства обороны России дорогого стоит, расскажите, как ее заслужить?

— В ежегодном Международном военно-техническом форуме «Армия» мы участвуем не первый раз. «Прибой» — крупное приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса на Юге России. Оно занимается разработкой и серийным изготовлением гидроакустического вооружения для ВМФ. Продукцией таганрогского завода оснащены практически все надводные корабли и подводные лодки ВМФ. Являясь предприятием, входящим в ОПК страны, мы строго в соответствии с программой выполняем государственный оборонный заказ. Прибоевцы знают, что от его качественного и своевременного выполнения зависит и обстановка в зоне СВО, и, по большому счету, наша победа.

В настоящее время мы в составе концерна «Океанприбор» вошли в «Корпорацию морского приборостроения». Она создавалась в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала. На это объединение предприятий-производителей различных систем для военных кораблей и гражданских судов мы возлагаем надежды в плане увеличения загрузки «Прибоя» новыми заказами.

— Что нового в производстве?

— На сегодняшний день загрузка завода позволяет нам смело идти вперед, разрабатывать и осваивать в производстве новые изделия. Мы проводим работы по техническому перевооружению и текущему ремонту предприятия, внедряем системы автоматизации и управления предприятием, реализуем пилотный проект внедрения бережливого производства, что должно увеличить производительность труда.

— «Прибой» работает над выпуском и «мирной» продукции?

— Да. Мы возвращаемся к разработке и производству рыбопоисковой аппаратуры. Ранее мы выпускали ее, но по определенным причинам прекратили производство и уступили рынок иностранным компаниям. Хотя наши приборы ничуть не хуже зарубежных, а по некоторым параметрам даже превосходят их. Важно сделать новые образцы аппаратуры не только эффективно работающими, но и конкурентоспособными. Над этим сейчас трудятся в наших конструкторских бюро. Как ни парадоксально звучит, но к этому подтолкнули нас санкции. Рыбопоисковые эхолоты применимы как на малотоннажных судах, так и на больших сейнерах. Безусловно, на значительные объемы выпуска этой продукции мы не рассчитываем, но и отказываться от того, что завод уже производил ранее, причем достаточно успешно, не следует – это перспективное направление. Концерн «Океанприбор» работает и над созданием оборудования для нефтегазовой, химической, медицинской и других отраслей народного хозяйства, разрабатывает цифровые вычислительные комплексы для обработки гидроакустической информации в режиме реального времени.

— На многих городских предприятиях ощущается кадровый голод. Как обстоят дела на «Прибое»?

— Ввиду того, что мы активно развиваемся, внедряем новые технологии и расширяем производственные мощности, завод испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Мы находимся в поиске специалистов, которые могли бы усилить наши конструкторские и производственные подразделения. Сегодня особенно нужны инженеры-конструкторы, технологи, контролеры ОТК, а также основные производственные рабочие — станочники, сборщики, сварщики.

Потребность в конструкторах обусловлена активной модернизацией изделий и существующего оборудования. Предприятию нужны специалисты, способные разрабатывать технически сложные изделия с учетом современных требований к качеству и эффективности.

Наша производственная программа позволяет нам стабильно работать в ближайшие десятилетия, развиваться и иметь уверенность в завтрашнем дне. Поэтому нужны специалисты, которые не только обладают профильными навыками, но и готовы к постоянному обучению и повышению квалификации. Ждем молодежь.

Для привлечения и закрепления востребованных кадров на предприятии действует комплексная система мотивации. Она включает конкурентную заработную плату, социальные гарантии, возможности профессионального и карьерного роста. Кроме того, завод активно сотрудничает с профильными учебными заведениями региона, организуя стажировки и практики для студентов.

— В этом году у предприятия юбилей…

— Действительно, почти 85 лет назад, 17 декабря 1939 года, основан таганрогский завод «Прибой». В рамках грядущего праздника уже проходит и планируется много мероприятий. В цехах и отделах состоятся торжественные собрания с вручением отличившимся сотрудникам наград и премий. Для ветеранов завода во Дворце детского творчества проведут праздничный концерт творческих коллективов дворца и завода, а также хора Совета ветеранов. По традиции во второй половине сентября в течение недели на базе оздоровительного комплекса «Чайка», расположенного на берегу Черного моря в Туапсинском районе, состоится спартакиада. В ней примут участие спортсмены более десяти предприятий корпорации. Это мероприятие способствует неформальному общению и физическому развитию специалистов, укреплению корпоративного духа.

— Может быть, вернемся к наградам? Кто их вручил?

— В зале торжественных церемоний, расположенном на территории международного форума, Диплом и Кубок организационного комитета МВТФ «Армия-2024» в номинации «Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа», коллективу таганрогского завода «Прибой» в моем лице вручил начальник управления вооружения ВС России генерал-полковник Анатолий Гуляев. Основанием для такой высокой оценки нашего труда, безусловно, явились производственные достижения предприятия в 2023 году. Можно отметить следующие экономические показатели: рост объема выпуска товарной продукции в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом; рост объема заказов на 15%, а объема производства — на 13%; снижение операционных расходов на 6,1%.

В первом полугодии текущего года сохраняются достигнутые тенденции, что положительно сказывается на экономическом состоянии предприятия.

Диплом и Кубок Министерства обороны РФ — высокая и заслуженная награда всех прибоевцев. Она нас вдохновляет на новые трудовые успехи на благо Родины!

Автор благодарит начальника бюро внутренних коммуникаций и корпоративной культуры АО «Концерн «Океанприбор» Жанну Иванову за предоставленные фотографии.

Анатолий ИВАШОВ

Фото Валентина Перельмутера