В воскресенье, 17 ноября, в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96) состоится сольный концерт фортепианной музыки.

Перед зрителями выступит преподаватель и концертмейстер Таганрогского музыкального колледжа Михаил Кузовлев. В программе «Воспоминания о лучших днях…» прозвучат произведения Л. Ван Бетховена, Ф. Шопена, А. Дворжака, А. И. Хачатуряна, Д. Д. Шостаковича, П. И. Чайковского, Ф. Шуберта, С. В. Рахманинова.

Начало концерта – в 16-00. Вход свободный. Приглашаются все любители классической музыки.

Ранее мы рассказали, что фестиваль национальных культур прошел в Таганроге.

Фото из архива