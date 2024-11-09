Фестиваль национальных культур прошел в Таганроге

8 ноября в ДК «Фестивальный» Таганрога прошел ежегодный фестиваль национальных культур «Народов дружбы кружева». Участников и гостей приветствовали глава города Светлана Камбулова, благочинный приходов Таганрогского округа иерей Борис Гущин и депутат городской Думы Константин Харченко.

В нашем городе фестиваль проводится уже 11 лет. В нынешнем году от был посвящен донской тематике. В фойе была организована выставка декоративно-прикладного творчества, прошла акция «Донской хоровод дружбы». Перед участниками выступил хор «Таганрожцы». В мероприятии приняли участие представители национальных диаспор Азербайджана, Армении, Беларуси, Народов Дагестана, донского казачества, греческой и еврейской автономий.

Светлана Камбулова поблагодарила представителей национальных диаспор за сотрудничество и активное участие в жизни города.

«Желаю нашей большой, многонациональной таганрогской семье жить в мире, согласии на благо нашего города, на благо наших горожан. Всем здоровья и творческих успехов!» – сказала она.

Константин Харченко отметил, что Таганрог исторически всегда был многонациональным, многоконфессиональным городом.

«Более трёх столетий наши предки, а теперь и мы с вами своим трудом создаём его неповторимый облик Таганрога. Строим экономику, социальную сферу и городское хозяйство. Дорожим нашей атмосферой дружелюбия и гостеприимства. Депутаты городской Думы всегда уделяли большое внимание развитию общественных отношений, поддерживали добрые начинания и инициативы жителей Таганрога. Ведь наша с вами задача – мир и согласие в нашем общем доме», — подчеркнул депутат.

Концертная программа «Быть добру на Дону» стала приятной завершающей частью фестиваля.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге работает художественная «Осенняя выставка».

Источники dumataganroga.ru и tagancity.ru

Фото Анатолия Ивашова