Таганрогский музей-заповедник принял дары из Исландии

В 165-ю годовщину со дня рождения Антона Павловича Чехова писатель и краевед Николай Лобовиков передал в дар Таганрогскому музею-заповеднику привезенные им из Рейкьявика книгу с чеховской пьесой «Дядя Ваня» и афишу одноименного спектакля – на исландском языке.

29 января в актовом зале исторического здания Чеховской гимназии (Литературного музея А.П. Чехова) состоялся посвященный чеховскому юбилею литературно-музыкальный вечер «Пусть скажут слово обо мне». Своими воспоминаниями об Антоне Павловиче его современники поделились устами ведущих. Участие в мероприятии приняли и музыканты из Таганрогской детской школы искусств и Таганрогского музыкального колледжа.

Заключительным аккордом праздничного вечера стала передача в дар Таганрогскому музею-заповеднику книги с чеховской пьесой «Дядя Ваня» и афиши одноименного спектакля – на исландском языке. Даритель, полковник в отставке, писатель и краевед Николай Валентинович Лобовиков рассказал об Исландии, все население которой ненамного превышает число жителей нашего города, о высоком уровне культуры в этой стране, о том, как там читают и почитают нашего Антона Павловича Чехова. Новые музейные предметы из рук дарителя приняла заведующая Литературным музеем А.П. Чехова Виктория Викторовна Кондратьева.

Ранее мы рассказали, что фонды главной библиотеки Таганрога пополнились новыми книгами.

Владимир Прозоровский, фото автора