Фонды главной библиотеки Таганрога пополнились новыми книгами

Таганрогский библиофил Владимир Дорда передал в дар библиотеке две новые книги. Издания из его рук приняла заведующая отделом «Центр культурных программ» Оксана Сербина.

Накануне чеховского юбилея, 28 января, в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова прошла литературно-музыкальная гостиная о жизни и творчестве нашего Антона Павловича Чехова «Его слава наполнит весь мир». В рамках мероприятия таганрогский библиофил, почетный читатель Чеховки Владимир Дорда передал в дар библиотеке две новые книги: «Дневник великого похода» Елены Клишиной и роскошно изданную энциклопедию «Художественная гимнастика».

Чехов творил в конце XIX – начале ХХ веков, но весь мир своим творчеством покорил позднее. Подобно этому и художественная гимнастика стала формироваться во второй половине XIX века, но в отдельный вид спорта оформилась лишь в ХХ веке, причем в нашей стране.

Ранее мы рассказали, что акция «Чеховский диктант» прошла в библиотеке Таганрога.

Владимир Прозоровский

Фото автора и Натальи Дорда