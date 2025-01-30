Главная » Город

Фонды главной библиотеки Таганрога пополнились новыми книгами

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Таганрогский библиофил Владимир Дорда передал в дар библиотеке две новые книги. Издания из его рук приняла заведующая отделом «Центр культурных программ» Оксана Сербина.

Город

Накануне чеховского юбилея, 28 января, в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова прошла литературно-музыкальная гостиная о жизни и творчестве нашего Антона Павловича Чехова «Его слава наполнит весь мир». В рамках мероприятия таганрогский библиофил, почетный читатель Чеховки Владимир Дорда передал в дар библиотеке две новые книги: «Дневник великого похода» Елены Клишиной и роскошно изданную энциклопедию «Художественная гимнастика».

Чехов творил в конце XIX – начале ХХ веков, но весь мир своим творчеством покорил позднее. Подобно этому и художественная гимнастика стала формироваться во второй половине XIX века, но в отдельный вид спорта оформилась лишь в ХХ веке, причем в нашей стране.

Ранее мы рассказали, что акция «Чеховский диктант» прошла в библиотеке Таганрога.

Владимир Прозоровский

Фото автора и Натальи Дорда

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru