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Таганрогский «Кванториум» за полгода посетили более 600 человек

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В Таганроге более 600 учащихся, педагогов и родителей за последние полгода побывали в технопарке «Кванториум», где стали участниками внеурочных занятиях, спецкурсов и ознакомительных экскурсий.

#Образование

Напомним, что «Кванториум» открылся в сентябре прошлого года и успешно работает на базе лицея № 28. Он был создан в рамках нацпроекта «Образование» и региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Высокотехнологичный комплекс, размещенный на площади 836,1 квадратных метров, является новым форматом дополнительного образования для детей, интересующихся точными науками и ориентированных на выбор технических специальностей. Двери «Кванториума» открыты для педагогов и ребят, увлеченных робототехникой, конструированием, современными летательными аппаратами, шахматами и так далее.

Кстати, в феврале в рамках семейных выходных «Наука 0+» на образовательных площадках технопарка прошли лекции, увлекательные экскурсии и мастер-классы, на которых работали опытные ученые и педагоги-наставники, показавшие присутствующим, насколько наука может быть захватывающей и увлекательной.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге для школьников провели познавательное мероприятие, посвященное современной медицине, новым методам и технологиям в этой важнейшей сфере.

Фото из архива (tagancity.ru)

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Таганрогская правда
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