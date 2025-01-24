Таганрогский краевед Елена Алексеенко проведет экскурсию по Старому кладбищу

В 2025 году в Таганроге продолжатся краеведческие экскурсии по Старому кладбищу.

Очередная пешеходная экскурсия по маршруту «Знакомство с некрополем» состоится 26 января. Начало в 10.00. Её проведет краевед Елена Алексеенко.

Продолжительность экскурсии 2,5 часа. Запись обязательна в текстовом сообщении на номер WhatsApp +7(928)625-97-24.

«Для тех, кто дойдет до конца, будет проведена лотерея, победитель получит книгу Елены Алексеенко, Елены Сироты и Александра Юрченко «Старое кладбище. Путеводитель», — сообщает сообщество «Партия любителей Старого кладбища г. Таганрога».

Ранее мы рассказывали о том, какие тайны хранит Старое кладбище Таганрога.

Фото со страницы сообщества «Партия любителей Старого кладбища г. Таганрога» в ВК