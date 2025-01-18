Какие тайны хранит Старое кладбище Таганрога

Множество загадок и историй таганрогских семей хранит наше Старое кладбище. Помимо того, что это драгоценная память о пращурах, исторический некрополь вызывает немалый интерес ученых, краеведов и привлекает туристов.

Институт для реставрации

В ноябре прошлого года на III Всероссийской научно-практической конференции «Изучение и сохранение исторических некрополей» напомнили о важнейшей работе специалистов института «Спецпроектреставрация». Доклад о результатах их исследований представили на конференции кандидат искусствоведения, руководитель музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» Марианна Григорян и научный сотрудник Татьяна Кондратьева.

Благодаря государственной политике, направленной на сохранение исторического наследия, в 1977 году в стране открыли институт «Спецпроектреставрация» с филиалами в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Томской, Ульяновской и Ростовской областях. А в 1981 году в Таганроге появилась проектная организация «Северо-Кавказский филиал института «Спецпроектреставрация», чтобы выявить особенно ценные объекты городской среды и для разработки научно-проектной документации ремонтно-реставрационных работ.

В 1990 году горисполком Таганрога сформировал филиалу задачу — подготовить документы для благоустройства кладбища и реставрации памятников и склепов.

Просеки на Старом кладбище

Официальным годом открытия таганрогского некрополя считается 1809-й, однако первые захоронения на данной территории датированы концом XVIII века. После революции надгробия остались без ухода, и в годы советской власти никто не стремился сберечь старинные памятники. Что же касается надгробий периода СССР, они чаще изготавливались из недолговечных материалов, и многие разрушились. С 1820 по 1970 годы на Старом кладбище похоронили более 150 тысяч человек. Это превысило все санитарные нормы, и к 1971 году кладбище закрыли. К началу 90-х годов прошлого века большая часть его территории находилась в запущенном состоянии. По воспоминаниям директора СКФ «Спецпроектреставрация» Владилена Грудева, для выполнения трудоемкой топосъемки и фотофиксации пришлось прорубать и расчищать просеки. Сотрудники филиала выявляли и систематизировали представляющие историко-культурную ценность объекты Старого кладбища с 1990 по 1993 годов, и работу это сложно сравнить с какой-либо другой по направленности и своему масштабу.

170 ценных памятников

Коллективный творческий труд искусствоведа Виктора Решетникова, архитекторов Владимира Булгакова, Бориса Пополитова и Ольги Чечеровой, инженеров-сметчиков и фотографов во главе с директором Владиленом Грудевым ознаменовался уникальными результатами, которые сегодня хранятся в фонде Р-974 Таганрогского филиала Государственного архива Ростовской области. 170 объектов таганрогского некрополя стали объектами исследования — Церковь Всех святых, мавзолеи, часовни, усыпальницы, 138 надгробий и 22 надгробия с мемориальной скульптурой.

Для каждого объекта составлялась историческая справка. Этим занимался старший искусствовед филиала Виктор Решетников, пользуясь немногочисленной краеведческой литературой, дореволюционными изданиями об оценке недвижимости Таганрога и путеводителем. Далее проводились натурные обследования — создавали эскизы фасадов надгробий, обмерочные чертежи, разрезы объектов, фотофиксацию. И на финальном этапе разрабатывали рабочие проекты — готовые документы для проведения ремонтно-реставрационных работ в дальнейшем.

Типы надгробий, эволюцию их форм в процессе развития стилей, объекты архитектуры (мавзолеи, часовни, склепы), малые архитектурно-мемориальные формы (плиты, жертвенники, стелы, кресты, саркофаги) и мемориальную скульптуру описали специалисты. Составили акт технического состояния, указав степень физического износа и процент утрат отдельных элементов каждого памятника. Позже ученые разработали историко-архитектурный опорный план, в который внесли изучаемые культовые объекты с указанием условных обозначений.

Обратив внимание на необходимость будущей реставрации объектов и возможной консервации отдельных из них, Решетников представил общие выводы о культурной ценности объектов таганрогского некрополя, обозначил проблемы (отсутствие необходимых дорогостоящих материалов, недостаток квалифицированных мастеров и т. д). Также он сделал вывод: придать территории кладбища достойный вид возможно лишь при комплексном подходе — реставрации архитектурных сооружений, ремонте оград, благоустройстве территории и обеспечении охраны.

Надгробия исторических личностей

Тогда же разработали научно-проектную документацию для реставрации пяти архитектурных сооружений — склепа Ф.Д. Котопули, склепа в русско-византийском стиле, склепа в стиле классицизм (сейчас установлено, что это семейное захоронение Скараманга), склепа Н.А. Лицына и склепа-беседки. Благодаря научно-исследовательскому материалу, подготовленному институтом, «Ансамбль бывшего христианского кладбища» смогли поставить на государственную охрану как объект культурного наследия (ОКН) регионального значения. Отдельным ОКН признали склеп Котопули в 1992 году. Годом ранее, в 1991-м, постановлением Совета министров РСФСР Старое кладбище включили в перечень объектов, подлежащих реставрации и капитальному ремонту в 1991-2005 годах. Предполагалось, что в рамках комплексного плана развития культуры и искусства Таганрога отдел культуры городской администрации примет на баланс ряд объектов, расположенных на территории кладбища, чтобы в дальнейшем осуществлять там ремонтные работы. Но этого не произошло.

В 2009 году, после обращения городского отдела культуры в организацию «Донское наследие», Таганрогский сектор обследования объектов культурного наследия провел работу в отношении 15 мемориальных объектов на территории Старого кладбища. Снова проводилась фотофиксация, выполняли эскизные рисунки надгробий, составляли чертежи генпланов участков захоронений и акты технического состояния объектов.

Благодаря спонсорам и выделению бюджетных средств города получилось установить новые надгробия на захоронениях выдающихся таганрожцев: историка Павла Филевского, художницы Серафимы Блонской, писателя Ивана Василенко и других.

Возвращение имен памятникам

После многочисленных обращений таганрожцев по поводу ненадлежащего состояния исторического некрополя в 2016 году последовал ряд поручений тогдашнего губернатора области Василия Голубева к администрации города, и летом этого же года специалисты управления культуры, комитета по архитектуре и градостроительству и отдела международных связей вместе с таганрогскими краеведами снова произвели инвентаризацию памятников Старого кладбища, составив реестр более чем 200 объектов с исторической и художественной ценностью. В основу легли историко-архитектурный опорный план 1992 года института «Спецпроектреставрация» и материалы 2009 года от организации «Донское наследие». Из 170 объектов, описанных «Спецпроектреставрацией», десять памятников не обнаружили. Однако выявили еще 68 объектов, представляющих ценность, снабдив их объемной фотофиксацией (более 1200 фотографий). В результате часть памятников, ранее описанных как «надгробие неизвестного», обрели свои имена. Среди них надгробие Андреевых-Туркиных, Софии Попандопуло, Анны Залесской (Шауфус) и другие.

На основании подготовленных материалов организация «Донское наследие» оформила в 2016 году охранное обязательство на ОКН регионального значения «Ансамбль бывшего христианского кладбища», взяв под охрану 200 объектов.

В России набирает популярность разновидность дарк-туризма – туризм кладбищ, интерес к мемориальной скульптуре и архитектуре. Напомним, художественные надгробья, фамильные захоронения выдающихся людей, оставивших большой след в истории и развитии Таганрога, некоторые из которых созданы известными мастерскими по заказу купцов и предпринимателей, составляют немалую ценность. А еще многие в наше время составляют родословные и разыскивают, где похоронены их предки.

Сегодня в Таганроге неравнодушные активисты работают над сохранением и популяризацией некрополя. При поддержке краеведа Елены Алексеенко и депутата городской Думы Елены Сироты проводятся экскурсии (издан путеводитель по Старому кладбищу), субботники, в ходе которых под слоем мусора обнаружили еще некоторые потерянные захоронения. Так, например, нашли надгробие участника Отечественной войны 1812 года. За ценными надгробиями ухаживают. При поддержке специалистов произведены консервационные и противоаварийные работы на шести ценных надгробиях. Ярким примером стала очистка и консервация памятника Константину Македонскому, некогда коллежскому асессору и пакгаузному надзирателю при таганрогской портовой таможне.

Будем надеяться, что у исторического некрополя есть будущее, и во многом это стало возможно благодаря замечательной научно-информационной базе, начало которой положено институтом «Спецпроектреставрация» в далекие 1990-е годы.

Ранее мы рассказали историю особняка князя Маврогордато на Греческой улице Таганрога.

Марина ДАРЕНСКАЯ

Фото автора и со страницы в ВКонтакте «Партия любителей старого кладбища г. Таганрога»