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Таганрогский историк-краевед Альберт Смирнов выступил с лекцией перед юными экскурсоводами

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Мероприятия прошло для ребят второй смены трудового отряда.

Новости Таганрога

В Таганроге, на базе Станции юных туристов действует проект «Юные экскурсоводы», в рамках которого участники под руководством опытных наставников изучают основы экскурсионной деятельности. Они проводят тематические прогулки для детей из пришкольных лагерей.

Сегодня для второй смены отряда лекцию провел историк-краевед и аттестованный экскурсовод Таганрога Альберт Владимирович Смирнов. Лекция была организована управлением по развитию туризма и внешних связей городской администрации.

Спикер рассказал о современных методах подачи информации о городе, поделился секретами работы экскурсовода и личными профессиональными историями, а также привел малоизвестные факты из истории Таганрога.

Заместитель главы администрации Таганрога по экономическим вопросам Олег Шеховцов считает, что такие мероприятия помогают передавать молодым людям знания и навыки в области экскурсионного дела, а также стимулируют интерес к этой профессии.

Фото: канал в «Макс» Олега Шеховцова.

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Таганрогская правда

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