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Таганрогский художественный музей приглашает в увлекательное ПушкинШествие

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Необычное музейное мероприятие состоится в ТХМ 2 июня, в преддверии 225-й годовщины со дня рождения А.С. Пушкина.

Культура

Посетителям предлагают отправиться в увлекательное ПушкинШествие в детство и юность поэта. Начало в 15 часов.

Вы узнаете интересные истории из жизни Саши Пушкина и его друзей-лицеистов. Поиграете в викторину квиз-сюрприз — поборетесь за приз. Услышите стихи Саши Пушкина в исполнении юного талантливого артиста и, по желанию, сами попробуете себя в роли поэтов в конкурсе «Неопытное перо». Наших гостей ждут красивые музыкальные и танцевальные композиции. А ребят — мастер-класс по изготовлению необычной пишущей ручки. Приходите всей семьей, — рассказали в музее.

Вход по предварительной записи (телефон: 8-906-183-17-20). Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Напоминаем, что 2 июня в Таганрогском художественном музее состоится большой праздник, посвященный юбилею А.С. Пушкина.

Фото ТХМ

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Таганрогская правда
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