Таганрогский художественный музей приглашает в увлекательное ПушкинШествие

Необычное музейное мероприятие состоится в ТХМ 2 июня, в преддверии 225-й годовщины со дня рождения А.С. Пушкина.

Посетителям предлагают отправиться в увлекательное ПушкинШествие в детство и юность поэта. Начало в 15 часов.

Вы узнаете интересные истории из жизни Саши Пушкина и его друзей-лицеистов. Поиграете в викторину квиз-сюрприз — поборетесь за приз. Услышите стихи Саши Пушкина в исполнении юного талантливого артиста и, по желанию, сами попробуете себя в роли поэтов в конкурсе «Неопытное перо». Наших гостей ждут красивые музыкальные и танцевальные композиции. А ребят — мастер-класс по изготовлению необычной пишущей ручки. Приходите всей семьей, — рассказали в музее.