Таганрогский художественный музей приглашает на музейную встречу «Итальянские страницы дневника Чехова».

13 июля посетили музея совершат художественно-музыкальное путешествие в Италию. Начало программы в 14.00. Мероприятие проводится к 120-летию Дня памяти писателя.
«Антон Павлович Чехов, бывавший в Италии, щедро делился своими впечатлениями с друзьями и близкими; маршрут нам подскажет чеховское Слово — меткое, остроумное и яркое», — рассказали в музее.
Напомним, 2 июля в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея открылась галерея стрит-арта «Город Чехова в городе Таганроге».
Фото ТХМ
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