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Таганрогский художественный музей приглашает на музейную встречу «Итальянские страницы дневника Чехова».

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13 июля посетили музея совершат художественно-музыкальное путешествие в Италию. Начало программы в 14.00. Мероприятие проводится к 120-летию Дня памяти писателя.

Культура

«Антон Павлович Чехов, бывавший в Италии, щедро делился своими впечатлениями с друзьями и близкими; маршрут нам подскажет  чеховское Слово — меткое, остроумное и яркое», — рассказали в музее.

Напомним, 2 июля в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея открылась галерея стрит-арта «Город Чехова в городе Таганроге».

Фото ТХМ

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Таганрогская правда
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