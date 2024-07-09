Таганрогский художественный музей приглашает на музейную встречу «Итальянские страницы дневника Чехова».

13 июля посетили музея совершат художественно-музыкальное путешествие в Италию. Начало программы в 14.00. Мероприятие проводится к 120-летию Дня памяти писателя.

«Антон Павлович Чехов, бывавший в Италии, щедро делился своими впечатлениями с друзьями и близкими; маршрут нам подскажет чеховское Слово — меткое, остроумное и яркое», — рассказали в музее.

Напомним, 2 июля в скульптурном дворике Таганрогского художественного музея открылась галерея стрит-арта «Город Чехова в городе Таганроге».

Фото ТХМ