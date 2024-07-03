В Таганроге появилась новая галерея стрит-арта

2 июля, в преддверии 120-летия перехода из жизни временной в жизнь вечную Антона Павловича Чехова, во дворе созданного его стараниями Таганрогского художественного музея (ул. Александровская, 56) культурной общественности нашего города была представлена галерея стрит-арта «Город Чехова в городе Таганроге».

Этот славный город в музейном скульптурном дворике появился благодаря поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина: в нынешнем году музей стал одним из победителей грантового конкурса #фондпотанина25 с проектом «Пусть всегда будет Чехов!».

Граффити практически все, в том числе искусствоведы, признали одним из видов современного изобразительного искусства. Таганрогская художница, мастер стрит-арта Анна Багрыч воспроизвела на стене, ограничивающей музейную территорию, 11 иллюстраций из 10 особенно известных чеховских произведений. Это – увеличенные копии графических работ, которые в свое время выполнили современник Антона Павловича Чехова профессор Императорской академии художеств Дмитрий Николаевич Кардовский (он иллюстрировал «Каштанку» еще при жизни её автора) и вдохновленные Чеховым Кукрыниксы. Напомним: Кукрыниксы – творческий псевдоним, который себе взяли работающие совместно три художника: Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. К слову, в собрании Таганрогского художественного музея находится графический лист с иллюстрацией к рассказу Чехова «Хирургия», который в 1959 году нашему городскому музею подарили сами Кукрыниксы.

«Город Чехова в городе Таганроге» Анна Багрыч создала с помощью темного и светлого акрила. Причем если Кордовский и Кукрыниксы работали в ахроматической цветовой гамме, то Анна привнесла и другие цвета: небо у нее голубое, морской песок – желтый…

Выступая на открытии выставки, председатель Таганрогской организации Союза художников России Александр Щенников отметил, что Чехова и героев его произведений изображали различные таганрогские художники: Олег Бувалко, Иван Дереберя, Николай Ливада, и эти работы теперь находятся в коллекции Таганрогского художественного музея.

«Наш город всегда вдохновлял писателей и художников, — добавила в своем незапланированном выступлении исполнительный директор туристической компании «Судаков Тревел» Наталья Судакова. – Причем Таганрог не обеднел талантами. И продолжает вдохновлять на самое разнообразное творчество».

Директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач выразила признательность как Благотворительному фонду Владимира Потанина, оказавшему грантовую поддержку музею, так и своим коллегам – творческой команде из числа научных сотрудников, которую возглавила заместитель директора музея по науке Татьяна Гукалова.

Наряду со словами звучала и музыка. Фортепианные произведения композиторов-неоклассиков исполнял Даниил Топольский. Программа напомнила: Чехов – классик, всегда остающийся современным. Поэтому и галерея стрит-арта «Город Чехова в городе Таганроге» в музейном дворе вполне уместна.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

Фото Сергея Плишенко