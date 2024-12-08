Таганрогский художественный музей презентовал новый каталог

Таганрогский художественный музей представил общественности недавно выпущенный в свет каталог «Русская живопись. Конец ХVII — первая треть ХХ века».

В новом каталоге нашли отражение 479 произведений живописи. Подробное описание почти каждого музейного предмета сопровождено изображением. Обширный иллюстративный материал позволяет лучше познакомиться не только с картинами, известными по экспозициям и выставкам, но и узнать работы, хранящиеся в музейных фондах.

В 1976 году в купеческом особняке Хандриных с живописным внутренним двориком свою первую экспозицию открыла Картинная галерея Таганрога, в которую преобразовался отпочковавшийся от Краеведческого музея его художественный отдел. Всего через три года, в 1979 году, в Ленинграде был издан первый каталог этого нового музея, ставший итогом колоссальной работы научных сотрудников музея по описанию его коллекций «Живопись», «Графика» и «Скульптура».

Позднее Картинная галерея получила статус Таганрогского художественного музея. Ныне его собрание насчитывает свыше 7500 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства и по праву входит в число лучших коллекций провинциальных музеев России.

Новый каталог представляет 479 произведений живописи и является результатом огромной многолетней научно-исследовательской работы коллектива Таганрогского художественного музея, направленной на изучение и популяризацию его коллекции. За последнее время некоторые сведения устарели. У исследователей появилась возможность обратиться к ранее недоступным источникам. Заново был произведен осмотр всех предметов: уточнены размеры, техника, прочитаны неразборчивые подписи и надписи. Результатом стали новые атрибуции, касающиеся названий, дат, а в ряде случаев — авторов произведений.

На состоявшейся презентации каталога были представлены видеопоздравления коллективу музея с этим важным событием от генерального директора Русского музея Аллы Маниловой и от первого директора Картинной галереи Таганрога Веры Лебедевой. От лица современных живописцев нашего города к поздравлениям присоединился председатель Таганрогского отделения Союза художников России Александр Щенников.

Директор таганрогского издательства «Лукоморье» Инна Михайлова отметила, что для возглавляемого ею коллектива доверенная ему работа по выпуску этого каталога – великая честь. Инна Владимировна также обратила внимание на большую роль, которую сыграла её коллега Елена Ермолова: будучи формально корректором, Елена Ивановна по сути стала редактором издания.

Главными героями праздника были авторы каталога – главный хранитель музея Оксана Костина и старший научный сотрудник Татьяна Игумнова. Татьяна Анатольевна, которая в музее работает уже свыше полувека, в своем выступлении подчеркнула, что в новый каталог вложили свой труд очень многие сотрудники – как работающие ныне, так и пребывающие на заслуженном отдыхе, в частности, присутствующая на мероприятии Элеонора Неониловна Плужникова.

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Директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач обратила внимание на то, что подводить итоги года ярким событием для возглавляемого ею коллектива уже стало доброй традицией. Тамара Федоровна также продемонстрировала гостям изданный в Ленинграде каталог 1979 года, являющийся настольной книгой для всех научных сотрудников музея, — неброскую книжицу скромного формата (на фото). Нынешний каталог, выпущенный в свет в Таганроге издательством «Лукоморье», — роскошное издание альбомного формата. Его первый экземпляр был передан в дар Чеховской библиотеке в преддверии 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, сыгравшего особую роль в появлении в Таганроге своего городского музея – музея, из которого со временем выросли и Таганрогский музей-заповедник, и Таганрогский художественный музей.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский театр имени А.П.Чехова готовится к новой премьере.

Владимир Прозоровский, фото автора и ВК ТХМ