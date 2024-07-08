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Таганрогский хакатон стал лучшим в Южном федеральном округе

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Хакатон «Cyber Garden», организатором которого выступает Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Инженерно-технологической академии ЮФУ, стал лауреатом премии «Хакатоны России».

#Образование

«Хакатоны России» — первая национальная премия в области организации и проведения хакатонов и ИТ-соревнований, организатором которой выступила АНО «Цифровая молодёжь».

В Технопарке «Сколково» прошла церемония награждения победителей премии. Таганрогский марафон «Cyber Garden-2023» выиграл в номинации: «Лучший хакатон в Южном Федеральном округе». 

«Cyber Garden» — один из самых известных марафонов программирования на юге России — традиционное мероприятие, которое каждый раз собирает у себя на площадке более 250 представителей технологической индустрии и бизнеса России, рассказал на своей странице в соцсети ИКТИБ ЮФУ.

«Cyber Garden» 2023 года продемонстрировал лучшие практики и результаты, на которые можно и нужно равняться, и стал одним из лидеров индустрии», — отмечается в сообщении.

Фото: ИКТИБ ЮФУ

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наука премия Таганрог технологии ЮФУ
Таганрогская правда
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