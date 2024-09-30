Таганрогский дом инвалидов: неравнодушные сердца творят чудеса

В последние годы много и на разных уровнях говорится о создании безбарьерной среды обитания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое место занимает инклюзия, то есть их включение, интеграция в обычную среду.

О том, как этот вопрос решается в Таганрогском доме инвалидов, узнал наш корреспондент.

Всё не так-то просто

О том, как занимаются этой сложной работой сотрудники ТДИ, рассказала его директор Екатерина Шаронова. Каждому человеку, который признан инвалидом, специальная комиссия выдает индивидуальную программу развития (ИПР). В документе на нескольких листах расписано в чем он нуждается – начиная от медицинской реабилитации и заканчивая потребностью в обучении. ИПР, по существу, является в этом случае вторым по значимости документом после паспорта.

Коллектив обязан неукоснительно следовать требованиям, в нем изложенным. И если признанному инвалидом человеку необходимо содействие в трудоустройстве или предписано санаторно-курортное лечение, это содействие ему необходимо оказать, а лечение организовать. Только есть одно маленькое «но». Сотрудникам еще предписано анализировать действия подопечных. Если в их поведении наблюдается прогресс, необходимо актуализировать и переработать составленную программу в сторону расширения возможностей жизнедеятельности.

Что касается обучения, не все из этой категории людей в нем нуждаются. Можно было бы успокоиться и просто следовать заключению: нет – значит нет, меньше головной боли. Только жизнь периодически вносит свои коррективы. Если относиться к проживающим в Доме инвалидов казенно, — это одно, а если с душой и вниманием, — совсем другое.

Именно так, душевно, к своим воспитанникам относятся Екатерина Шаронова и возглавляемый ею коллектив. По их заключению, получивший образование или специальность человек поднимается на более высокий уровень, меняется его жизненный статус.

С одной стороны, для подопечных коллектива созданы комфортные условия. У них есть крыша над головой, обеспечены питанием, вниманием персонала. Но Екатерина Алексеевна и ее сотрудники видят свою задачу еще и в том, чтобы дать людям с особенностями ментального развития возможность приносить пользу себе и обществу. Это заключается в активной, эффективной практической деятельности. Она способствует творческому развитию и, скажем прямо, приносит определенный доход.

Мотивация и результат

Над мотивацией пришлось потрудиться особенно. Важно было не принудить, а убедить подопечных в необходимости обучения. Чтобы каждый понимал, что это его осознанный выбор, а не следование чьей-то воле. «Козырной картой» в процессе мотивации служил довод: обучение позволит человеку с особенностями развития стать таким, как все. То есть частью того огромного общества, которое находится за стенами их дома. Постепенно у подопечных возникло желание учиться, позже переросшее в потребность.

В 2022 году трое воспитанников ТДИ получили профессиональное образование в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления. В их дипломах значилась специальность: «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

Пример оказался заразительным. В следующем году уже шесть человек прошли обучение по курсу «Кройка и шитье» в Многопрофильном образовательном центре Таганрога. По окончании обучения были выданы дипломы, которые подтверждали, что теперь ребята имеют настоящие специальности. Эти дипломы – их настоящая гордость (достаточно увидеть восторженные глаза, когда эти документы показывают пришедшим гостям). Обучение дало не только специальные навыки. Это еще и познание другого мира, общение со сверстниками, осознание того, что есть другое общество, что они могут быть его частицами, такими, как все. Теперь уговаривать и мотивировать уже никого не надо. Воспитанники распробовали «вкус» учебы, осознали повышение статуса и стремятся получить образование.

Только не надо забывать, что у людей с ментальными особенностями развития и поступление, и обучение происходят не так, как у остальных. Екатерине Алексеевне пришлось много ездить и встречаться с руководителями тех учебных заведений, где предстояло учиться ее подопечным. Обговаривали условия посещения, прохождения практики, порядок выполнения контрольных работ, отчетности по ним и многое другое.

Помогали воспитанникам в учебе все сотрудники ТДИ: выполнять домашние задания, готовиться к экзаменам. Приходилось их возить в Новочеркасск и Ростов 2-3 раза в неделю на занятия и привозить обратно. Но усилия не пропали даром. Из 18 проживающих в ТДИ шестеро официально трудоустроены у себя дома. Периодически подменяют кухонных рабочих во время их отпусков, выполняют обязанности дворника на территории. Это развивает их способности и закрепляет трудовые навыки.

Гордостью коллектива являются Полина Шарабан и Виктор Герасимов. Им уже за тридцать, но в прошлом году оба закончили Таганрогскую специальную школу № 19, получив аттестаты. Это событие помогло им почувствовать себя частью нашего большого общества и поверить в свои силы.

Продолжение следует

Продолжение действительно впечатляющее. В этом году трое воспитанников поступили в Ростовский гидрометеорологический техникум по профессии «Сборщик обуви». Четверо учатся в Новочеркасском в колледже промышленных технологий и управления профессии «Подготовитель пищевого сырья и материалов» и «Рабочий зеленого хозяйства». После обучения их ждет трудоустройство.

В ТДИ реализуется проект «Искусство рукоделия. Частица сердца». Одновременно с освоением навыков шитья прививали чувство патриотизма. Екатерина Алексеевна и весь коллектив посчитали, что даже находясь в своем замкнутом пространстве, воспитанники должны понимать, какова обстановка в стране. Что их подопечные тоже могут помочь, хотя бы морально, нашим солдатам, находящимся в зоне спецоперации.

Закупили швейные машинки, ткань, акриловые краски и приступили к пошиву сувенирных сердец. Впоследствии они были доставлены и вручены лично Екатериной Алексеевной и ее супругом Денисом нашим бойцам на аэродроме в Мелитополе.

Сейчас приступили к реализации проекта «Мы видим мир иначе». Он заключается в обучении воспитанников живописи маслом. Это уже не рисунки карандашом, совсем другая техника и восприятие написанного самими учениками. Здесь в качестве учителя необходим профессионал. Причем одновременно владеющий этой техникой и знающий особенности развития ребят, способный наглядно донести тонкости и особенности художественного ремесла. Этим профессиональным учителем стала сотрудник ТДИ, психолог Алина Александровна Беляева. Под ее руководством успехи подопечных ничуть не хуже, чем у обычных детей в художественных школах. Два последних задания отличались определенной сложностью. Одно – нарисовать джаз, другое – утро.

Картины удивляют: эти художники действительно видят мир иначе — у них свое понимание и, как следствие, отображение на холсте. Тем не менее, темы заданий раскрыты – своеобразно, но узнаваемо. Рисунки воспитанников Таганрогского дома инвалидов уже неоднократно выставлялись на различных мероприятиях и раскупались посетителями. Занятие живописью – своего рода альтернативное трудоустройство. Оно позволит трудиться, не покидая пределов учреждения соцсферы, и продавать картины, получая денежную прибавку к пенсиям.

Вот так, подходя с душевным теплом и вниманием к своим подопечным, имеющим ментальные нарушения развития, можно сделать их жизнь более насыщенной и полноценной. Учитывая, что большинство воспитанников ТДИ сироты, понятно, что таким же вниманием и любовью они платят и своему директору, Екатерине Шароновой.

Искренне хочется пожелать, чтобы у нее не иссякли материнское тепло, внимание и забота к тем, кто мог быть их лишен на протяжении всей своей жизни.

Евгений БУТЫЛИН, фото из архива ТДИ