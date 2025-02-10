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Таганрогский боксер завоевал золотую медаль на первенстве ЮФО

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Таганрогский спортсмен Александр Медведь завоевал золотую медаль на первенстве ЮФО по боксу среди молодежи в возрасте 19-22 лет.

Новости Таганрога

Соревнования проходили в Анапе и были отборочным этапом к Спартакиаде России среди молодежи и Первенству России. Александр Медведь (тренер Роман Карбовский) одержал победу в весовой категории 92 кг. Он занял первое место и тем самым получил путевку на участие в самых значимых соревнованиях нашей страны.

Другой таганрогский спортсмен, воспитанник спортшколы № 1 Максим Мызников (тренер Михаил Карасев) в весовой категории 80 кг завоевал бронзовую медаль.

Ранее мы рассказали, что таганрогские батутисты завоевали медали на чемпионате ЮФО.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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