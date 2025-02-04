Таганрогские батутисты завоевали медали на чемпионате ЮФО

В Таганроге прошли чемпионат ЮФО и СКФО по прыжкам на батуте, на котором наши спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

Соревнования проходили во Дворце спорта спортшколы № 13, в них приняли участие сборные команды Астраханской области, Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области. Мужчины и женщины старше 17 лет выступали по программе мастеров спорта и боролись за высшие пьедесталы в дисциплинах «двойной минитрамп», «индивидуальные и синхронные прыжки» на батуте, а также разыгрывали медали в командных соревнованиях. По итогам турнира таганрогские батутисты завоевали пять первых, пять вторых и четыре третьих места.

На торжественной церемонии открытия удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России» были вручены батутистам Таганрога Ирине Дмитриевой и Артёму Шигину.

Спортсмены, занявшие на чемпионате ЮФО с 1 по 3 место, получили именные допуски на Кубок России, который пройдёт в Сочи с 11 по 16 марта. Кроме того, результаты прошедшего старта войдут в областной рейтинг спортсменов для участия в чемпионате России и Спартакиаде молодёжи России 2025 года.

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Фото ВК «Таганрог спортивный»