Главная » Новости Таганрога

Таганрогские батутисты завоевали медали на чемпионате ЮФО

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге прошли чемпионат ЮФО и СКФО по прыжкам на батуте, на котором наши спортсмены завоевали золотые, серебряные и  бронзовые медали.

Новости Таганрога

Соревнования проходили во Дворце спорта спортшколы № 13, в них приняли участие сборные команды Астраханской области, Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области. Мужчины и женщины старше 17 лет выступали по программе мастеров спорта и боролись за высшие пьедесталы в дисциплинах «двойной минитрамп», «индивидуальные и синхронные прыжки» на батуте, а также разыгрывали медали в командных соревнованиях. По итогам турнира таганрогские батутисты завоевали пять первых, пять вторых и четыре третьих места.

На торжественной церемонии открытия удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России» были вручены батутистам Таганрога Ирине Дмитриевой и Артёму Шигину.

Спортсмены, занявшие на чемпионате ЮФО с 1 по 3 место, получили именные допуски на Кубок России, который пройдёт в Сочи с 11 по 16 марта. Кроме того, результаты прошедшего старта войдут в областной рейтинг спортсменов для участия в чемпионате России и Спартакиаде молодёжи России 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошли соревнования по автомодельному спорту.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

батут новости спорт Таганрог чемпионат ЮФО
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru