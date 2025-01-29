Таганрогский авиазавод прокомментировал сообщения о возможном банкротстве предприятия

Накануне федеральные и региональные СМИ опубликовали информацию о возможном банкротстве ТАНТК им. Г.М. Бериева — одного из градообразующих предприятий Таганрога.

Так, сообщалось о намерении кредитора авиазавода — ООО «ПТЦ «Вектор» из Московской области — обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ТАНТК им. Г.М. Бериева банкротом из-за имеющейся задолженности. При этом сумма финансовых претензий не указывалась.

«Предприятие работает в штатном режиме, обеспечено заказами, реализует ряд перспективных проектов. Уверены, до банкротства дело не дойдет. Мы намерены урегулировать спорные вопросы в рамках действующего законодательства», — прокомментировала ситуацию пресс-служба таганрогского авиазавода.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева основан в 1934 году, в 2024 году отметил 90-летие. Входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК») Госкорпорации Ростех. Является крупнейшим производителем авиационной техники в России. На предприятии трудятся более 5000 человек.

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