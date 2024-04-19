Таганрогских школьников посвятили в юнармейцы

Церемония проходила на Самбекских высотах.

238 учащихся таганрогских школ посвятили в юнармейцы. Мероприятие состоялось 18 апреля на торжественном сборе муниципального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Таганрога в Народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», сообщает администрация Таганрога.

Кроме школьников, на церемонии присутствовали представители регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; областного военного комиссариата, 708-го военно-авиационного полка г. Таганрога; а также воспитанники Неклиновской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой.

Несколько активистов-юнармейцев были отмечены благодарностями. Это Кирилл Лозовой (лицей №28), Ева Парчевская (школа №26), Софья Черенёва и Артем Кривой (школа №23).

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы, а также юнармейцы посетили экскурсию в музейном комплексе «Самбекские высоты».

Фото: администрация Таганрога