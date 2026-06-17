Таганрогские студенты победили в Международном конкурсе «Союз талантов России»

Студенты факультета педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Александр Пастарнак (балалайка) и Мария Бродяная (фортепиано) стали победителями Международного конкурса «Союз талантов России», который проходил в Москве в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА).

Их дуэт исполнил композицию «Гляжу в озера синие» Леонида Афанасьева в обработке Евгения Тростянского. Результат конкурсного выступления – звание лауреатов I степени и участие в гала-концерте XXXII фестиваля музыки и танца «Союз талантов России», который транслировался в эфире федерального телеканала.

Как нам рассказала их наставник доцент Любовь Бурякова, в этом году этот конкурс-фестиваль собрал свыше 2000 участников из 56 регионов Российской Федерации. Конкурсные выступления проходили в четырех номинациях: «Хореография», «Вокал», «Инструментальное исполнительство» и «Театр моды».

«Я счастлива, что нас по достоинству оценили, — поделилась Любовь Александровна. – Приятно было услышать хвалебные речи в наш адрес. Ребята – студенты выпускного 5-го курса, я у них окончила преподавание еще полгода назад, на конкурс они готовились по своей доброй воле, во внеучебное время, радует, что труд их оказался вознагражденным. Думаю, эта поездка особенно запомнится Марии: она побывала в столице впервые. А я ко всему вдобавок получила еще и сертификат о прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации».

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Фото предоставлено ТИ имени А.П. Чехова