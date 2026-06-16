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В лагере под Таганрогом провели обучающий старт по спортивному ориентированию для детей из ЛНР

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Юные луганчане отдыхали в оздоровительном комплексе «Ромашка».

Новости Таганрога

Федерация спортивного ориентирования Таганрога организовала обучающий старт для детей из Луганской Народной Республики, которые в настоящее время отдыхают в спортивно-оздоровительном комплексе «Ромашка» в Неклиновском районе.  

Перед началом соревнований участники прошли теоретическое занятие, где им рассказали об основах спортивного ориентирования. Дети узнали, как пользоваться картой и электронной отметкой SFR — эти навыки необходимы для успешного прохождения дистанции.  

Для юных луганчан организаторы подготовили несколько маршрутов разной сложности, чтобы каждая возрастная группа могла проявить себя. В итоге из 123 участников 120 успешно преодолели дистанцию, что говорит о высоком интересе ребят к новому для них виду спорта.  

В федерации спортивного ориентирования Таганрога заявили о намерении продолжать популяризацию этого вида спорта среди молодежи, что открывает новые возможности для развития спортивного потенциала в регионе.

Фото: скрин видео из ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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