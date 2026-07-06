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Таганрогские спортсмены успешно выступили на первенстве Донской пляжной лиги

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На их счету шесть медалей различного достоинства.

Новости Таганрога

В Ростове-на-Дону, в парке «Левобережный», состоялся второй тур Донской пляжной лиги. Мужские и женские команды боролись за чемпионский титул. По итогам соревнований три комплекта медалей отправились в Таганрог.

Среди мужчин третье место заняли Смыков Андрей и Мещанов Александр. У женщин первое место завоевали Смыкова Екатерина и Лозовская Виктория, а второе — Бородина Елена и Денекина Анна из Ростова-на-Дону.

Кроме того, детско-юношеские команды Таганрога выступили в двух возрастных категориях и принесли еще три комплекта наград. Третье место в возрастной группе 2011-2012 годов рождения заняли Стадник Ева и Атанова Екатерина. Среди спортсменов 2013-2015 годов рождения второе место досталось Лагодич Кире и Алексеевой Екатерине, а третье — Ерашовой Дарье и Журавлевой Владиславе.

В Федерации волейбола Таганрога отметили, что Донская детская пляжная лига устанавливает новые рекорды: в этот раз в соревнованиях приняли участие 154 пары в четырех номинациях. «Мы очень рады быть частью истории!» — подчеркнули в организации. Федерация волейбола города Таганрога поздравляет чемпионов и призеров второго тура и желает продуктивной подготовки к июльскому этапу, который состоится уже совсем скоро.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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