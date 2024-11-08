Таганрогские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на первенстве Ростовской области по боевому самбо среди юниоров.

Соревнования прошли в селе Чалтырь между участниками 2005-2007 годов рождения. Спортсмены из спортшколы № 1 показали высокие результаты. Так, воспитанник отделения дзюдо Дмитрий Олейников занял 2 место в весе до 71 кг.

Спортсмены отделения самбо также вернулись с наградами. В весе 53 кг первое место у Артема Беляева, три вторых места заняли Святослав Чаленко (53 кг), Богдан Волков (64 кг) и Константин Лосоцкий (79 кг). «Бронза» в весе 79 кг досталась Владимиру Наливайскому.

Ранее мы рассказали, что таганрогский спортсмен стал победителем Всероссийского юношеского турнира.

Фото ВК «Таганрог спортивный»