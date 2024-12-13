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Таганрогские педагоги – победители областного конкурса «Лидеры Дона»

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Напомним, итоги губернаторского конкурса «Лидеры Дона» подвели в декабре в Ростове-на-Дону. С победителями встретился и пообщался в формате живого диалога врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Таганрога

Одним из победителей конкурса «Лидеры Дона» стала команда педагогов Таганрога «Перспектива (РОСТ)». Лидером команды выступает Татьяна Дзюба — заместитель директора лицея № 28 (регионального ресурсного центра Школьной лиги в Ростовской области). В состав команды вошли: Наталия Холодковская, доцент Таганрогского института имени А.П. Чехова, советник директора, учитель математики школы № 6, и Маргарита Галетко, советник директора школы № 23.

Таганрогские педагоги представили на конкурсе образовательный проект «РОСТ» (развитие, становление, образование, технологии), который уже прошел апробацию на базе лицея № 28 при поддержке управления образования города, регионального отделения Союза машиностроителей России, ЮФУ, Таганрогского института имени А.П.Чехова, АНПО «Школьная лига», IТ-компаний и высокотехнологичных предприятий.

Реализация проекта позволяет уменьшить отток абитуриентов и молодых инженерных кадров из региона и актуализировать целевой набор в вузы Ростовской области, а также помогает школьникам определиться с будущей профессией.

На встрече Юрий Слюсарь вручил дипломы командам-победителям. Всех участников и финалистов конкурса «Лидеры Дона» он поблагодарил за активную позицию и выразил желание продолжить такой неформальный диалог между властью и обществом.

«В жителях Дона меня впечатляет внутренний глубокий патриотизм, неравнодушие к родной земле. Как у тех людей, кто родился и вырос здесь, так и у тех, кто приехал сюда из других регионов служить и работать, они донскую землю полюбили, относятся к ней как к родной. Заботиться о родной земле, любить ее, активно переживать за то, что здесь происходит, — все это я увидел в ваших проектах», — приводит donland.ru слова врио губернатора.

Отметим, что главная цель проекта – выявление и поддержка активных и инициативных жителей региона, талантливых руководителей, потенциальных предпринимателей, которые заинтересованы в профессиональном и личностном росте, а также могут предложить идеи по решению различных задач развития страны и своей малой родины.

Фото управления образования Таганрога

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Таганрогская правда
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