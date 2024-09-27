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Таганрогский яхтсмен завоевал золото и серебро на первенстве России

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Вадим Побережный выступал в классе яхт «Лазер-радикал».

Новости Таганрога

На проходившем в Таганроге на территории СШОР №3 и акватории таганрогского залива Первенстве России по парусному спорту успешно выступил воспитанник спортшколы Вадим Побережный.

В классе яхт «Лазер-радиал» среди спортсменов до 17 лет он стал обладателем золотой медали. В этом же классе, соревнуясь с более старшими соперниками (до 19 лет), Побережный завоевал серебряную медаль, набрав с победителем одинаковое количество очков, но уступив по дополнительному показателю. Тренируют спортсмена Игорь Фролов и Антон Антонов.

Соревнования в Таганроге собрали 218 спортсменов из 18 регионов РФ.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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