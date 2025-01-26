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Таганрогские легкоатлеты завоевали медали на чемпионате ЮФО

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Таганрогские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства Южного федерального округа по легкой атлетике, продемонстрировав отличную подготовку.

Новости Таганрога

Соревнования проходили в Волгограде. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 13 показали высокие результаты. Иван Зыков занял первое место в беге на 400 метров, а Максим Кострюков стал победителей в эстафете 4×400 метров. Арина Лукиенко завоевала серебро сразу в трёх дисциплинах: бег на 400 и 800 метров, а также в эстафете 4×400 метров.

Тренируют наших спортсменов тренеры-преподаватели Елена Зайцева и Артем Вержбицкий.

Ранее мы рассказали, что таганрогские шахматисты успешно выступили на всероссийском онлайн-турнире гроссмейстера Сергея Карякина.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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