Таганрогские легкоатлеты завоевали медали на чемпионате ЮФО

Таганрогские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства Южного федерального округа по легкой атлетике, продемонстрировав отличную подготовку.

Соревнования проходили в Волгограде. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 13 показали высокие результаты. Иван Зыков занял первое место в беге на 400 метров, а Максим Кострюков стал победителей в эстафете 4×400 метров. Арина Лукиенко завоевала серебро сразу в трёх дисциплинах: бег на 400 и 800 метров, а также в эстафете 4×400 метров.

Тренируют наших спортсменов тренеры-преподаватели Елена Зайцева и Артем Вержбицкий.

Ранее мы рассказали, что таганрогские шахматисты успешно выступили на всероссийском онлайн-турнире гроссмейстера Сергея Карякина.

Фото ВК «Таганрог спортивный»