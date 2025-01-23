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Таганрогские шахматисты успешно выступили на всероссийском онлайн-турнире гроссмейстера Сергея Карякина

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Состязания проходили в штабах общественной поддержки «Единой России».

Новости Таганрога

Таганрожцы в составе сборной команды от Ростовской области участвовали во Всероссийском шахматном онлайн-турнире гроссмейстера Сергея Карякина, который состоялся 20 января в штабах общественной поддержки «Единой России» по всей стране. Всего 39 регионов России боролись за звание лучшей команды.

От Таганрога команду Ростовской области в количестве 11 человек вместе с депутатом 1-го округа Николаем Московченко представляли Лусине Егиазарян и Владимир Гущин, сообщает пресс-служба Городской Думы Таганрога. Также в состав сборной вошли шахматисты из Ростова-на-Дону, Красносулинского, Цимлянского, Константиновского, Пролетарского и Родионово-Несветайского районов Дона.

Турнир прошел в формате блица, где каждому игроку предоставлялось три минуты на партию с добавлением одной секунды на ход. Команда донских шахматистов успешно справилась с испытаниями и попала в первую десятку. Победителем онлайн-турнира стала сборная команда из Бурятии.

Фото: пресс-служба Городской Думы Таганрога

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Таганрогская правда
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