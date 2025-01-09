Таганрогские инспекторы ГИМС приступили к работе в новом здании

9 января в Таганроге первых посетителей в новом здании приняли сотрудники местного отделения Государственной инспекции по маломерным судам. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что решение о переносе отделения ГИМС с Пушкинской набережной в Андреевскую бухту приняли весной 2023 года. Мероприятие было реализовано благодаря поддержке со стороны Совета Федерации РФ. Переезд службы позволит увеличить площадь прогулочной зоны в районе набережной.

Как отметила Светлана Камбулова, ГИМС кроме надзорной деятельности на водных объектах оказывает более 500 различных услуг. Здесь проходит регистрация маломерных судов, выдача морских водительских прав на управление некоммерческим водным транспортом и так далее.

«Уверена, что современные условия работы сотрудников ведомства позволят им ещё эффективнее выполнять свои функции по обеспечению безопасности на водных объектах и предоставлению регистрационных услуг населению», — подчеркнула глава города.

Ранее мы рассказали, что таганрогские спасатели в прошлом году выезжали на вызовы более 2 тысяч раз.

Фото tagancity.ru