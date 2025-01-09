Главная » #Безопасность

Таганрогские инспекторы ГИМС приступили к работе в новом здании

На чтение 1 мин Просмотров 144 Опубликовано

9 января в Таганроге первых посетителей в новом здании приняли сотрудники местного отделения Государственной инспекции по маломерным судам. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#Безопасность

Напомним, что решение о переносе отделения ГИМС с Пушкинской набережной в Андреевскую бухту приняли  весной 2023 года. Мероприятие было реализовано благодаря поддержке со стороны Совета Федерации РФ. Переезд службы позволит увеличить площадь прогулочной зоны в районе набережной. 

Как отметила Светлана Камбулова, ГИМС кроме надзорной деятельности на водных объектах оказывает более 500 различных услуг. Здесь проходит регистрация маломерных судов, выдача морских водительских прав на управление некоммерческим водным транспортом и так далее.

«Уверена, что современные условия работы сотрудников ведомства позволят им ещё эффективнее выполнять свои функции по обеспечению безопасности на водных объектах и предоставлению регистрационных услуг населению», — подчеркнула глава города.

Ранее мы рассказали, что таганрогские спасатели в прошлом году выезжали на вызовы более 2 тысяч раз.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность ГИМС новое здание новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru