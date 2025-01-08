Таганрогские спасатели в прошлом году выезжали на вызовы более 2 тысяч раз

Оперативную помощь получили почти 10,5 тысяч человек.

В минувшем году сотрудники поисково-спасательного подразделения МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» города Таганрога сделали более двух тысяч выездов по срочным вызовам, что почти на 300 вызовов больше, чем годом ранее. Более 10,5 тысяч человек получили оперативную помощь. Это говорит об увеличении нагрузки на службу и подтверждает её высокую эффективность. В наступившем году помощь таганрогских спасателей понадобилась уже в 33 случаях.

«Такая готовность к быстрому реагированию стала возможной благодаря регулярной подготовке сотрудников и усовершенствованию рабочих процессов, — написала в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. — В декабре прошлого года подразделение получило новый аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный всем необходимым оборудованием. Уверена, что все эти меры позволяют службе оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации. Но главное — не забывать, дорогие таганрожцы, о всех мерах безопасности и обязательно ещё раз напомнить их детям», — обратилась Светлана Камбулова к горожанам.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой