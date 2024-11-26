Таганрогские депутаты продолжают оказывать гуманитарную помощь участникам СВО

Депутаты городской Думы продолжают активную системную работу по оказанию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

В частности, депутат городской Думы по 22-му округу, председатель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе, директор школы №6 Оксана Муразян передала на фронт дизельный отопитель, необходимый на передовой в холодное время года.

Кроме того, педагоги, ученики школы №6 и их родители собрали гуманитарный груз для бойцов 54-го мотострелкового батальона «Дон». В него вошли тёплые вещи, питьевая вода, продукты питания.

«Наши военные, выполняющие сложные задачи в зоне СВО, нуждаются в максимальной поддержке. Сбор гуманитарной помощи – это самое малое, что мы можем для них сделать», – поделилась Оксана Муразян.

Чуть ранее в стенах школы №6 состоялась встреча школьников с бойцами батальона «Ямал», участвующими в специальной военной операции. Встреча была организована при содействии директора АНО гражданско-патриотического воспитания «Пограничники Таганрога» Евгения Волошина. Бойцам также была передана гуманитарная помощь: тёплые носки, выпечка, письма и обереги, изготовленные руками школьников.

«Каждый оберег – это частичка любви и добра, которую ребята передают нашим воинам, желая им смелости, решимости, а главное – крепкого здоровья, мужества и сил!» – отметила Оксана Муразян.

Свою лепту в поддержку участников специальной военной операции вносит и команда депутата городской Думы по 24-му округу Алексея Шестерикова.

«В сотрудничестве с волонтёрской группой «За Победу!» мы собрали и отправили нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО, гуманитарную помощь. В неё вошли защитные сетки, антидроновые одеяла, элементы воинской амуниции, продукты питания, питьевая вода и другие необходимые вещи, – рассказал депутат. – Мы верим, что наша поддержка приблизит победу!».

Источник: городская Дума Таганрога