Вчера, 10 июня, в Таганроге депутаты провели выездное заседание городской Думы на территории таганрогского филиала дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаш». Они ознакомились с ходом реализации одного из самых масштабных и перспективных инвестиционных проектов, реализуемых в нашем городе.

Депутаты осмотрели несколько производственных участков, поговорили с сотрудниками предприятия и отметили позитивную динамику и быстрое развитие проекта.

Напомним, организация производства сельскохозяйственной и коммунальной продукции успешно состоялась на базе территории бывшего «ТагАЗа» в Таганроге. Из запланированных 40 видов сейчас здесь выпускают уже 10 наименований продукции. При полном запуске объекта к 2025 году, когда будет организован испытательный трек и литейное производство, площадка в Таганроге станет выпускать около 5000 единиц прицепной и навесной техники в год с общим оборотом около 4 млрд рублей. Сегодня на предприятии трудится 550 сотрудников.

Еженедельно количество людей увеличивается, около пяти новых специалистов разных профессий принимают на работу. К концу года здесь будут работать порядка тысячи человек, — пояснил заместитель директора по безопасности таганрогского филиала Андрей Шаталов. — К моменту выхода производства на полную мощность штат планируют увеличить до 1500 сотрудников.

На предприятии создают навесную и прицепную технику для заготовки кормов, механизмы для защиты и питания растений, для обработки почвы, для переработки зерна и для коммунальных работ. Все необходимые комплектующие будущей техники сегодня выпускаются на этой же производственной площадке.

Кроме того, в дивизионе заканчивается строительство трека испытания. Данный полигон станет первым подобным в нашей стране, да и в Европе — многофункциональным объектом для тестирования комбайнов, тракторов, погрузчиков, гусеничных экскаваторов, дорожно-строительных машин и так далее.

Рассматривается в перспективе и вероятность введения в Таганроге новых направлений производства — строительной техники, как например, экскаваторы. В таком случае количество рабочих мест увеличится еще вдвое. Также закуплено оборудование для цеха ротоформовки.

Будем отливать пластиковые емкости, чтобы не закупать их. На одном из участков территории уже собирают данное оборудование, — заметил замдиректора по безопасности.

Он рассказал, что общая территория предприятия — почти 100 гектар. Не так давно дополнительно выкупили территорию бывшего депо, начав восстанавливать железнодорожную ветку, некогда ведущую от завода к железнодорожной станции Марцево.

Уже сейчас здесь работает светлый и просторный цех с множеством производственных участков — 25 тысяч квадратных метров, в этом году планируется к запуску еще один цех такого же размера.

Средняя заработная плата таганрожцев и жителей села, задействованных в производстве — 69 тысяч рублей. А средний возраст сотрудников предприятия – около 40 лет. Много молодежи приходит после окончания техникумов и колледжей, но также появляются токари, фрезеровщики на станки ЧПУ уже с необходимым опытом работы. Здесь тоже обучают необходимым операциям, правда, чтобы освоить каждую, необходимо время.

На производстве заботятся о сотрудниках – на территории современные офисные помещения, раздевалки и душевые, столовая, комфортные зоны отдыха, а через пару месяцев здесь откроют большую парковочную зону для стоянки транспорта работников предприятия.

Строим общежитие для сотрудников, пока небольшое, на сотню мест, — сообщил Андрей Юрьевич.

Народных избранников заинтересовали сварочные, сборочные участки, операции станков ЧПУ. Они познакомились практически со всеми этапами производства, кроме покраски, где продолжаются строительные работы.

Важно, что мы увидели склад готовой продукции, на котором разная техника. Со слов представителя производства, все эти позиции уже проданы. Заказы идут и на будущее, продукция на этом участке не застаивается, — подчеркнул заместитель председателя городской Думы Таганрога Валерий Селиванов.

Также, он обратил внимание депутатов на то обстоятельство, что продукция таганрогского филиала имеет прекрасную конкурентоспособность. Преимущественно ее поставляют в страны бывшего СНГ и России. Если сравнивать с китайскими изделиями, доступная на рынке продукция Поднебесной уступает в цене, но также серьезно уступает и в качестве таганрогской. Наша техника сумела обойти и турецкую, где применяемые технологии оказались более примитивными и трудоемкими. До немецкого качества изделия филиала еще не доросли, но следует учитывать, что там многократно более высокий ценник. Предприятию есть куда стремиться.

Можно говорить об успешно решаемых филиалом Ростсельмаша задач импортозамещения на рынке, о перспективе предоставления новых рабочих мест с достойными условиями труда и зарплатой для жителей нашего города и так далее. Было заметно, что депутаты не только с большим интересом знакомились с производством таганрогского филиала дивизиона, но и чувствовали немалую гордость за российское активно развивающееся предприятие с серьезными перспективами роста и развития.

Марина ДАРЕНСКАЯ

Фото автора и dumataganroga.ru