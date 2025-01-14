Таганрогские боксеры примут участие в первенстве ЮФО

Боксеры из Таганрога завоевали золотые и серебряные медали на XI молодежных играх Дона среди юниоров и юниорок 19-22 лет и первенстве Ростовской области в возрастных категориях 17-18, 15-16 и 13-14 лет, которые прошли в Новочеркасске.

Так, на Спартакиаде Дона сборная Таганрога завоевала три золотые и две серебряные медали. Золотыми призерами в своих весовых категориях стали Инесса Чучева («Школа бокса», тренер Михаил Яновский), Максим Мызников (СШ-1, тренер Михаил Карасев), Александр Медведь (СШОР №13, тренер Роман Карбовский). Серебро получили Иван Карбовский и Марк Дизенко (СШОР №13, тренер Роман Карбовский).

На областном первенстве среди юниорок и юниоров серебряные медали у Дарьи Савенко (СШОР №13) и Ярослава Ковалёва («Школа бокса»). Среди девушек 15-16 и 13-14 лет золото у Ксении Казачковой (СШОР №13), Ангелины Мишиной и Татьяны Духовой («Школа бокса»). Серебро – у Анастасии Савенко (СШОР №13).

По итогам соревнований девять спортсменов отобрались на первенство ЮФО, которое пройдет в Анапе с 1 по 10 февраля.

Ранее мы рассказали, что более 7 тысяч медалей завоевали спортсмены Таганрога в 2024 году.

Фото ВК «Таганрог спортивный»