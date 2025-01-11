Более 7 тысяч медалей завоевали спортсмены Таганрога в 2024 году

О спортивных успехах таганрожцев напомнила глава города Светлана Камбулова.

«Таганрог — не только культурная столица юга России. Мы по праву гордимся и спортивными успехами наших земляков. Несмотря на все происходящее в мире спорта, таганрогские спортсмены с прекрасными результатами завершили 2024 год», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

В общей копилке — 7106 медалей разного достоинства, которые наши спортсмены завоевали на городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях. Из них золотых — 2508, серебряных медалей — 2351 и бронзовых — 2247.

Отметим, что развитию массового спорта способствует участие таганрожцев в сдаче нормативов ГТО. К концу 2024 года на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировано 37 929 жителей города. Это почти 16,5% от общего числа населения Таганрога. Более 20 тысяч из них уже получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

Таганрог активно участвует и в региональном фестивальном движении ГТО. Наши команды показывают блестящие результаты: 1 место — фестиваль среди лиц старшего возраста; 1 место — среди дошкольных образовательных учреждений; 1 место — зимний фестиваль среди всех категорий населения; 3 место — среди учащихся общеобразовательных школ; 3 место — среди семейных команд и 1 место в личном зачёте; 1-3 места — в личном зачёте среди спортивных клубов по месту проживания и работы граждан.

«Городские сборные команды показали отличные результаты на областных комплексных спартакиадах: 1 место — Спартакиада инвалидов; 1 место — Спартакиада профессиональных образовательных организаций; 2 место — Юношеские спортивные игры Дона; 3 место — Спартакиада Дона; 3 место — Спартакиада школьников», — подчеркнула глава города.

Кроме того, в 2024 году Таганрог занял 2 место в конкурсе по организации физкультурно-спортивной работы в Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что школьники Таганрога установили рекорды ГТО.

Фото предоставлено Центром тестирования ГТО г. Таганрога