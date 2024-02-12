Таганрогские батутисты стали победителями и призерами чемпионата ЮФО



Они получили право на участие в Кубке России в Сочи.

В Таганроге состоялся чемпионат ЮФО и СКФО по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин старше 17 лет. В нем приняли участие более 60 спортсменов из Астраханской области, Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области.

Соревновательная программа включала в себя индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, двойной минитрамп, а также командные дисциплины.

Сборная Ростовской области трижды стала обладателем титула чемпионов Южного федерального округа в командном зачёте. В ее составе победителями стали таганрожцы, воспитанники Центра олимпийской подготовки (ЦОП) №1 Владимир Грищенко, Ирина Дмитриева, Артём Жилков и спортсменка СШОР №13 Александра Кочубей.

Еще три медали таганрогские батутисты завоевали в личном зачете: серебро в синхронных прыжках у Ирины Дмитриевой («ЦОП №1»); две бронзы в синхронных прыжках на батуте получили представители СШОР №13 Илья Василив и Станислав Пономаренко.

Как сообщили в комитете по физкультуре и спорту администрации Таганрога, победители и призёры чемпионата ЮФО получили право на участие в Кубке России, который стартует 1 марта в Сочи.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»