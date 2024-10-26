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Таганрогская компания «Евролайн» — это бренд «Tesorini»

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Очередная виртуальная экскурсия по предприятиям Таганрога, подготовленная в партнерстве с городской администрацией, знакомит с компанией «Евролайн».

Город

ГК «Евролайн» была основана в 2000 году. Компания занимает лидирующие позиции на Российском рынке по выпуску аксессуаров для цифровой техники. Мощности производства позволяют бесперебойно выпускать качественную и красивую продукцию для женщин.

В 2018 году зарегистрирован бренд «Tesorini», под которым началось производство сумок и кожгалантереи из натуральной кожи. Для города бренд «Tesorini» – это имидж. Аксессуары Tesorini заняли свое достойное и одно из лидирующих мест в фэшн-индустрии страны, в индустрии производства кожгалантереи. Сумки «Tesorini» сравнивают с моделями итальянских брендов, и это заслуженно – они не уступают им по качеству и оригинальному, запоминающемуся дизайну.

Производство ГК «Евролайн» — в числе лидирующих по выпуску кожгалантерейной продукции. Во времена, когда мировые бренды ушли с российского рынка, таганрогский стал достойной заменой в освободившейся нише. Подтверждением этого является рост уровня продаж сумок под брендом «Tesorini», многочисленные положительные отклики о продукции, интерес СМИ и экспертов fashion-индустрии.

«Любовь к делу, труд и ответственность всей команды обязательно приносят нужные результаты», – отметил Андрей Николаевич Сокуренко, собственник производства и бренда «Tesorini».

Ранее мы рассказали о таганрогском ООО «Фабрика».

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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