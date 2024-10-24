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Таганрогское ООО «Фабрика» производит рабочие перчатки 

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Наша очередная виртуальная экскурсия, подготовленная совместно с администрацией Таганрога, — по расположенному на территории города предприятию ООО «Фабрика».

#Промышленность

ООО «Фабрика» было основано в  2005 году как небольшое производство рабочих перчаток.

На сегодняшний день предприятие постоянно совершенствуется в профессиональном мастерстве, инновациях, оптимизации процессов производства. Является одним из крупнейших предприятий юга России, осуществляющим полный цикл производства и поставок рабочих перчаток от импорта сырья до транспортной логистики.

Высокое качество продукции и приемлемые цены достигаются за счет большого опыта производства, налаженных процессов, прямых поставок сырья от проверенных поставщиков со всего мира. Такой подход позволяет наладить бесперебойные поставки качественных перчаток с наилучшими характеристиками для всех видов работ, а также вести продуманную ценовую политику. 

На протяжении своей деятельности ООО «Фабрика» успешно сотрудничает с крупными российскими компаниями: Росатом, Росэнергоатом, ТАГМЕТ, Ростсельмаш, сеть магазинов «Магнит», «О’кей», «Все Инструменты», ГК Ресурс и многими другими.

Также продукция предприятия представлена на всех крупных маркетплейсах страны и имеет высокий потребительский рейтинг.

«Мы заботимся о безопасности рук работников любых сфер деятельности, постоянно совершенствуя методы и технологии производства, создаем надежные и комфортные средства индивидуальной защиты (СИЗ) для профессионалов, – отмечает управляющий ООО «Фабрика» – индивидуальный предприниматель Антон Андреев. – И вносим свой вклад в охрану труда и культуру производства».

Работникам предприятия гарантированы высокая заработная плата, которая постоянно индексируется, полный социальный пакет, оплачиваемые стажировки и обучение для кандидатов без опыта работы, возможность бесплатного посещения бассейна и компенсация оплаты спортивных секций, компенсация на оздоровление детей сотрудников в ДОЦ, сплоченный коллектив и поддержка руководства.

Фото предоставлено предприятием

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Таганрогская правда
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