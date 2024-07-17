Таганрогская команда Всероссийского общества слепых успешно выступила на областном чемпионате по шашкам

В копилке таганрожцев – «серебро» в командном зачете и четыре призовых места – в личных состязаниях.

Чемпионат Ростовской области по русским шашкам среди спортсменов с проблемами зрения завершился в Азове. На соревнования свои команды представили шесть городов.

Традиционно этот турнир вызывает большой интерес, поскольку спортсмены давно знают друг друга и постоянно улучшают результаты.

Команда Таганрогской организации Всероссийского общества слепых уверенно прошла чемпионат и заняла командное второе место.

А в личном зачете у наших шашистов – два вторых и два третьих места.

Жесткий спортивный регламент оставил время для пляжного отдыха и рыбалки.

Подводя итоги соревнований, председатель Таганрогской организации ВОС Сергей Смирнов выразил признательность администрации Таганрога за предоставленный для этой поездки транспорт.

Фото tagancity.ru