Таганрогская команда Всероссийского общества слепых успешно выступила на областном чемпионате по шашкам

В копилке таганрожцев – «серебро» в командном зачете и четыре призовых места – в личных состязаниях.
Чемпионат Ростовской области по русским шашкам среди спортсменов с проблемами зрения завершился в Азове. На соревнования свои команды представили шесть городов.
Традиционно этот турнир вызывает большой интерес, поскольку спортсмены давно знают друг друга и постоянно улучшают результаты.
Команда Таганрогской организации Всероссийского общества слепых уверенно прошла чемпионат и заняла командное второе место.
А в личном зачете у наших шашистов – два вторых и два третьих места.
Жесткий спортивный регламент оставил время для пляжного отдыха и рыбалки.
Подводя итоги соревнований, председатель Таганрогской организации ВОС Сергей Смирнов выразил признательность администрации Таганрога за предоставленный для этой поездки транспорт.
Фото tagancity.ru