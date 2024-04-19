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Таганрогская Дума утвердила новую схему одномандатных округов

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Она будет действительна в течение 10 лет.

#Официально

В ходе заседания Городской Думы 19 апреля утверждена новая схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Городской Думы.

Решение обусловлено двумя причинами. Первая – у нынешней схемы, принятой в 2014 году, заканчивается десятилетний срок действия, предусмотренный законодательством. Новая схема также принята на 10 лет.

Второй причиной изменения схемы стала необходимость устранения диспропорции в численности избирателей по отдельным округам. За прошедшие годы в ряде районов города она существенно изменилась, особенно в тех, где велось активное жилищное строительство. Необходимо было устранить этот перекос, потому что законом установлено равенство избирателей в округах. Для этого изменены границы ряда округов.

Изменения коснулись большинства избирательных округов. Выборы депутатов Городской Думы, которые планируется провести в сентябре 2024 года, будут проходить уже по новой схеме одномандатных избирательных округов.

В ближайшее время схема, включая её графическое изображение (карту), будет опубликована в газете «Таганрогская правда» и размещена на официальном сайте Городской Думы.

Источник и фото: Городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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