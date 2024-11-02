В последний вечер октября в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки состоялось празднование сразу двух юбилеев. 35 лет исполнилось художественному и хореографическому отделениям Таганрогской детской школы искусств.

В рамках праздника открылась художественная выставка работ преподавателей и учащихся художественного отделения школы. А также состоялся концерт, главными участниками которого стали юные танцовщицы и музыканты.

В 1989 году в Детской музыкальной школе № 2 начали работу два новых отделения — хореографическое и художественное. Благодаря этому музыкальная школа превратилась в школу искусств, где юные художники и танцовщицы учатся и делают первые шаги в собственном творчестве под звуки музыки, исполняемой их ровесниками.

Сегодня хореографическое отделение Таганрогской детской школы искусств является единственным хореографическим классом в городе, где преподают классический, народно-сценический, историко-бытовой и современный танцы. Выпускники отделения успешно поступают в хореографические училища и в колледжи культуры и искусств по всей стране.

Художественное отделение школы много лет успешно удерживает позиции качественного и профессионального образования. Ежегодно число желающих учиться в два и более раз превышает количество мест для обучения. Некоторые выпускники продолжают свое образование, в основном – в Ростовском художественном училище имени Митрофана Борисовича Грекова либо на факультете дизайна Южного федерального университета.

Большинству выпускников школа искусств помогла стать гармонично развитыми личностями, у которых и взрослая жизнь остается яркой, интересной, наполненной красотой, гармонией, развитием и творчеством. Довольно многим она помогла искусство превратить в любимую профессию. Некоторые посвятили свою жизнь одновременно двум искусствам, одно из которых – педагогика.

В рамках юбилейного вечера благодарственные письма администрации Таганрога были вручены преподавателям учреждения.

Ранее мы рассказали, что 3 ноября во Дворце Алфераки Таганрога выступит гитарный дуэт.

Антон Словаков, фото Марии Лавренюк