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Во Дворце Алфераки Таганрога выступит гитарный дуэт

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3 ноября в Таганроге историко-музыкальный вечер «Магия гитары»  пройдет двусветном зале Дворца Алфераки.

Культура

Краснодарский гитарный дуэт «НеОКлассике» отличается яркой и харизматичной манерой исполнения, мощной эмоциональной подачей. Его участники – лауреат международного конкурса Максим Левченко и лауреат всероссийского конкурса Евгений  Седыхов, практикующие педагоги высшей квалификационной категории по направлению классическая шестиструнная гитара и русская семиструнная гитара.

Гости услышат переложения произведений Сергея Орехова, а также авторские обработки для дуэта. В исполнении Максима Левченко прозвучат сочинения для классической и русской гитары, а также авторские обработки фольклорной музыки.

Начало концерта в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41) в 16.00. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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