Главная » Культура

Таганрогская детская школа искусств окрыляет

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В СКЦ «Приморский» свой годовой отчетный концерт представила Таганрогская детская школа искусств.

Культура

В программе творческого отчета всей школы был целый каскад номеров хореографического отделения, которое вместе с художественным отделением в этом году отмечает свое 35-летие: в свое время создание этих двух отделений превратило музыкальную школу № 2 в школу искусств.

 Ансамбль младших классов хореографического отделения, руководимый Аллой Васильевной Яловегиной, реально летал над сценой (на фото), и все зрители смогли убедиться в том, что искусство окрыляет в буквальном смысле слова.

На главном фото: на сцене – лауреат международных конкурсов оркестр русских народных инструментов «Юность», руководитель и дирижер – Валентина Леонидовна Гурина.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru