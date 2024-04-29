Таганрогская детская школа искусств окрыляет

В СКЦ «Приморский» свой годовой отчетный концерт представила Таганрогская детская школа искусств.

В программе творческого отчета всей школы был целый каскад номеров хореографического отделения, которое вместе с художественным отделением в этом году отмечает свое 35-летие: в свое время создание этих двух отделений превратило музыкальную школу № 2 в школу искусств.

Ансамбль младших классов хореографического отделения, руководимый Аллой Васильевной Яловегиной, реально летал над сценой (на фото), и все зрители смогли убедиться в том, что искусство окрыляет в буквальном смысле слова.

На главном фото: на сцене – лауреат международных конкурсов оркестр русских народных инструментов «Юность», руководитель и дирижер – Валентина Леонидовна Гурина.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора